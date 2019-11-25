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      Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России

      68 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 ноября – Наталья Поклонская "наехала" на россиян за то, что они говорят не "на Украине", а "в Украине". В России на дороге престижное авто неожиданно загорелось и пламя решили потушить фекалиями из ассенизатора, который проезжал неподалеку.

      Также в выпуске:

      Новое задание для робота Феди.

      В России, если бьют – значит любят.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 25 ноября:

      Приемы визуализации помогли черкасщанину сорвать джекпот в "Лото-Забава"
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
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