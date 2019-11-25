Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 ноября – Наталья Поклонская "наехала" на россиян за то, что они говорят не "на Украине", а "в Украине". В России на дороге престижное авто неожиданно загорелось и пламя решили потушить фекалиями из ассенизатора, который проезжал неподалеку.

Также в выпуске: Новое задание для робота Феди. В России, если бьют – значит любят. Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 25 ноября: