Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 ноября – Наталья Поклонская "наехала" на россиян за то, что они говорят не "на Украине", а "в Украине". В России на дороге престижное авто неожиданно загорелось и пламя решили потушить фекалиями из ассенизатора, который проезжал неподалеку.
Также в выпуске:
Новое задание для робота Феди.
В России, если бьют – значит любят.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 25 ноября:
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