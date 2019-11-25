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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії

      Вєсті Кремля 12 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 листопада – Наталія Поклонська "наїхала" на росіян за те, що вони говорять не "на Україні", а "в Україні". У Росії на дорозі престижне авто несподівано загорілось і полум'я вирішили загасити фекаліями з асенізатора, що проїжджав неподалік.

      Також у випуску:

      Нове завдання для робота Феді. 

      У Росії, якщо б'ють – значить люблять.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
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