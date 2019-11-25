Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 листопада – Наталія Поклонська "наїхала" на росіян за те, що вони говорять не "на Україні", а "в Україні". У Росії на дорозі престижне авто несподівано загорілось і полум'я вирішили загасити фекаліями з асенізатора, що проїжджав неподалік.

Також у випуску: Нове завдання для робота Феді. У Росії, якщо б'ють – значить люблять.