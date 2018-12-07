Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 07.12 – то, что говорится по всем каналам РФ автоматически попадает в категорию "фейк ньюз", особенно в последнее время, когда правды там просто нет. Россияне настолько самостоятельный народ, все могут получить без помощи государства, казалось бы, если замахнуться на алкоголь – бунта не избежать. Но нет, все спокойно.

Также в выпуске: "Скромность" российских священников.