Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 07.12 – те, що говориться по усім каналам РФ автоматично потрапляє в категорію "фейк ньюз", особливо останнім часом, коли правди там просто немає. Росіяни настільки самостійний народ, що все можуть здобути без допомоги держави, здавалося б, якщо замахнуться на алкоголь – бунту не уникнути. Але ні, все супокійно.
Також у випуску:
"Скромність" російських священиків.
Джерело: 24 канал
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