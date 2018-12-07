Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 07.12 – те, що говориться по усім каналам РФ автоматично потрапляє в категорію "фейк ньюз", особливо останнім часом, коли правди там просто немає. Росіяни настільки самостійний народ, що все можуть здобути без допомоги держави, здавалося б, якщо замахнуться на алкоголь – бунту не уникнути. Але ні, все супокійно.

Також у випуску: "Скромність" російських священиків.