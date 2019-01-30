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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России

      Вести Кремля 144 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 30 января – путинский меч завис над самым щекастым диктатором в мире – Ким Чен Ыном, который имел неосторожность предать Пиню и броситься в объятия ненавистных янки. Дроны – вот, что грозит российскому войску больше, а потому РФ начинает охоту на них.

      Также в выпуске:

      Собственный рейтинг Медведева.

      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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