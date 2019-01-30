Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 30 января – путинский меч завис над самым щекастым диктатором в мире – Ким Чен Ыном, который имел неосторожность предать Пиню и броситься в объятия ненавистных янки. Дроны – вот, что грозит российскому войску больше, а потому РФ начинает охоту на них.

Также в выпуске: Собственный рейтинг Медведева.