Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 30 января – путинский меч завис над самым щекастым диктатором в мире – Ким Чен Ыном, который имел неосторожность предать Пиню и броситься в объятия ненавистных янки. Дроны – вот, что грозит российскому войску больше, а потому РФ начинает охоту на них.
Также в выпуске:
Собственный рейтинг Медведева.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии