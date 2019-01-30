Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 30 січня – путінський меч завис над найпухлощокішим диктатором у світі Ким Чен Ином, який мав необережність зрадити Пиню і кинутися в обійми до ненависних янкі. Дрони – ось, що загрожує російському війську найбільше, а тому РФ розпочинає полювання на них.
Також у випуску:
Власний рейтинг Медведєва.
Джерело: 24 канал
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