Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 30 січня – путінський меч завис над найпухлощокішим диктатором у світі Ким Чен Ином, який мав необережність зрадити Пиню і кинутися в обійми до ненависних янкі. Дрони – ось, що загрожує російському війську найбільше, а тому РФ розпочинає полювання на них.

Також у випуску: Власний рейтинг Медведєва.