Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 февраля – судя по тендерам на закупку морской капусты, которые объявило управление делами президента России, Кремлю не страшны ни зоб, ни депрессии. Владимир Путин очень любит детей – особенно маленьких, особенно мальчиков. Ведь кто может лучше подготовить их к взрослой жизни, если не он.
Российским военным запретили пользоваться устройствами, которые обеспечивают доступ к интернету.
Поле чудес в стране дураков.
Источник: 24 Канал
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