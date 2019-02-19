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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами

      Вести Кремля 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 февраля – судя по тендерам на закупку морской капусты, которые объявило управление делами президента России, Кремлю не страшны ни зоб, ни депрессии. Владимир Путин очень любит детей – особенно маленьких, особенно мальчиков. Ведь кто может лучше подготовить их к взрослой жизни, если не он.

      Российским военным запретили пользоваться устройствами, которые обеспечивают доступ к интернету.

      Поле чудес в стране дураков.

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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 Канал
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