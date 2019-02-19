Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 февраля – судя по тендерам на закупку морской капусты, которые объявило управление делами президента России, Кремлю не страшны ни зоб, ни депрессии. Владимир Путин очень любит детей – особенно маленьких, особенно мальчиков. Ведь кто может лучше подготовить их к взрослой жизни, если не он.

Российским военным запретили пользоваться устройствами, которые обеспечивают доступ к интернету. Поле чудес в стране дураков.