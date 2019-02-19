Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 лютого – судячи з тендерів на закупівлю морської капусти, які оголосило управління справами президента Росії, Кремлю не страшні ані зоб, ані депресії. Володимир Путін дуже любить дітей – особливо маленьких, особливо хлопчиків. Адже хто ж може краще підготувати їх до дорослого життя, якщо не він.

Російським військовим заборонили користуватися пристроями, які надають доступ до інтернету. Поле чудес в країні дурнів.