Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 лютого – судячи з тендерів на закупівлю морської капусти, які оголосило управління справами президента Росії, Кремлю не страшні ані зоб, ані депресії. Володимир Путін дуже любить дітей – особливо маленьких, особливо хлопчиків. Адже хто ж може краще підготувати їх до дорослого життя, якщо не він.
Російським військовим заборонили користуватися пристроями, які надають доступ до інтернету.
Поле чудес в країні дурнів.
Джерело: 24 Канал
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