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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками

      Вєсті Кремля 91 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 лютого – судячи з тендерів на закупівлю морської капусти, які оголосило управління справами президента Росії, Кремлю не страшні ані зоб, ані депресії. Володимир Путін дуже любить дітей – особливо маленьких, особливо хлопчиків. Адже хто ж може краще підготувати їх до дорослого життя, якщо не він.

      Російським військовим заборонили користуватися пристроями, які надають доступ до інтернету.

      Поле чудес в країні дурнів.

       

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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