Вести Кремля. Новая российская идеология. Шальная Императрица

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 30.03 – когда-то они были комсомолками, спортсменками, активистками. А теперь стали спикерами и депутатами. Но иногда хочется чтобы все было, как прежде. Неожиданная пощечина лично Владимировичу поступила с Востока, симметричный ответ азиатским партнерам вышел эпохальным, и наконец сделал счастливой одну особую женщину.

Также в выпуске: Российские физики-ядерщики создали новый суперкомпьютер. Песков не привык говорить правду, но раз в год, а тот и в два и он выстреливает.