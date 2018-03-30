Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 30.03 – колись вони були комсомолками, спортсменками, активістками. А тепер стали спікерками та депутатками. Але інколи хочеться щоб усе було, як колись. Несподіваний ляпас особисто Володимировичу надійшов зі Сходу, симетрична відповідь азійським партнерам вийшла епохальною, і нарешті зробила щасливою одну особливу жінку.

Також у випуску: Російські фізики-ядерники створили новий суперкомп’ютер. Пєсков не звик говорити правду, але раз у рік, а той у два і він вистрілює.