Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает
В выпуске программы "Вести Кремля" за 2 марта – история помнит немало конфликтов между Россией и Турцией. Теперь аквафрешный анклав оказался на пороге юбилейного конфликта, который, похоже уже проиграл. На России зафиксировали новый случай коронавируса. Уход за пациентом выглядит довольно специфично, как и вся российская медицина.
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В голове у Путина.
Burning man курильщика.
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