Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает

В выпуске программы "Вести Кремля" за 2 марта – история помнит немало конфликтов между Россией и Турцией. Теперь аквафрешный анклав оказался на пороге юбилейного конфликта, который, похоже уже проиграл. На России зафиксировали новый случай коронавируса. Уход за пациентом выглядит довольно специфично, как и вся российская медицина.

Также в выпуске: В голове у Путина. Burning man курильщика.