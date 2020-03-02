Вєсті Кремля: Нова російсько-турецька війна. Що лякає більше, ніж коронавірус
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 березня – історія пригадує чимало конфліктів між Московією і Туреччиною. Тепер аквафрешний анклав опинився на порозі ювілейного конфлікту, який, схоже вже програв. На Росії зафіксували новий випадок коронавірусу. Догляд пацієнта виглядає досить специфічно, як і вся російська медицина.
Також у випуску:
В голові у Путіна.
Burning man курця.
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