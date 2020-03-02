Вєсті Кремля: Нова російсько-турецька війна. Що лякає більше, ніж коронавірус

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 березня – історія пригадує чимало конфліктів між Московією і Туреччиною. Тепер аквафрешний анклав опинився на порозі ювілейного конфлікту, який, схоже вже програв. На Росії зафіксували новий випадок коронавірусу. Догляд пацієнта виглядає досить специфічно, як і вся російська медицина.

Також у випуску: В голові у Путіна. Burning man курця.