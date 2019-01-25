Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 25 января – Сергей Лавров публично отметился странным поведением, и не где-нибудь, а в мусульманском Алжире. Самым большим ненавистником фейковых новостей был Дональд Трамп, он даже спать не мог, потому что они повсюду ему мерещились. А потом нефть упала, в Венесуэле случилась революция, а потому такими новостями заинтересовалась РФ.

Также в выпуске: В Новгородской областной думе поделились странным "лайфхаком". Игры для детей в России.