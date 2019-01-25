Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 25 січня – Сергій Лавров привселюдно відзначився дивною поведінкою, і не де-небудь, а в мусульманському Алжирі. Найбільшим ненависником фейкових новин був Дональд Трамп, він навіть спати не міг, бо всюди вони йому ввижалися. А потім нафта впала, у Венесуелі трапилася революція, а тому такими новинами зацікавилась РФ.
Також у випуску:
У Новгородській обласній думі поділилися дивним "лайфхаком".
Ігри для дітей у Росії.
Джерело: 24 канал
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