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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ

      Вєсті Кремля 193 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 25 січня – Сергій Лавров привселюдно відзначився дивною поведінкою, і не де-небудь, а в мусульманському Алжирі. Найбільшим ненависником фейкових новин був Дональд Трамп, він навіть спати не міг, бо всюди вони йому ввижалися. А потім нафта впала, у Венесуелі трапилася революція, а тому такими новинами зацікавилась РФ.

      Також у випуску:

      У Новгородській обласній думі поділилися дивним "лайфхаком".

      Ігри для дітей у Росії. 

       

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Сергій Лавров
      Джерело: 24 канал
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