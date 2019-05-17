Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 мая – в прошлом году Владимир Путин предложил сделать новый российский Атлас мира, а в 2019 году уже решил основать День географа, чтобы россияне поумнели. В российском Екатеринбурге не утихают страсти вокруг строительства храма, потому что верят, что после его сооружения на землю придет антихрист.

Также в выпуске: Сказочный математический кретинизм Шойгу и Путина.

Источник: 24 канал