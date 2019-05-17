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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти

      Вести Кремля 66 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 мая – в прошлом году Владимир Путин предложил сделать новый российский Атлас мира, а в 2019 году уже решил основать День географа, чтобы россияне поумнели. В российском Екатеринбурге не утихают страсти вокруг строительства храма, потому что верят, что после его сооружения на землю придет антихрист.

      Также в выпуске:

      Сказочный математический кретинизм Шойгу и Путина.

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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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