Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 мая – в прошлом году Владимир Путин предложил сделать новый российский Атлас мира, а в 2019 году уже решил основать День географа, чтобы россияне поумнели. В российском Екатеринбурге не утихают страсти вокруг строительства храма, потому что верят, что после его сооружения на землю придет антихрист.
Также в выпуске:
Сказочный математический кретинизм Шойгу и Путина.
Источник: 24 канал
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