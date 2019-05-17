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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті

      Вєсті Кремля 199 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 травня – минулого року Володимир Путін запропонував зробити новий російський Атлас світу, а у 2019 вже вирішив заснувати День географа, щоб росіяни порозумнішали. У російському Єкатеринбурзі не вщухають пристрасті навколо будівництва храму, бо вірять, що після її спорудження на землю прийде антихрист.

      Також у випуску:

      Сказочний математичний кретинізм Шойгу та Путіна.

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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