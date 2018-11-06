Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 06.11 – Маргарита Симоньян со своим мужем за большие деньги писали сценарий фильма о Крымском мосте, а теперь он бьет рекорды антирейтинга. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил на орехи от Путина и выдал гениальную идею, которая выведет их из кризиса.

Также в выпуске: В Госдуме придумали как бороться с несовершеннолетними митингующими. В Камчатской колонии создали мультфильм года.