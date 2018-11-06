Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 06.11 – Маргарита Симоньян зі своїм чоловіком за великі гроші писали сценарій фільму про Кримський міст, а тепер він б'є рекорди антирейтингу. Керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін отримав на горіхи від Путіна і видав геніальну ідею, яка виведе їх з кризи.

Також у випуску: В Госдумі придумали як боротися з неповнолітніми мітингувальниками. В Камчатській колонії створили мультфільм року.