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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні

      Вєсті Кремля 305 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 06.11 – Маргарита Симоньян зі своїм чоловіком за великі гроші писали сценарій фільму про Кримський міст, а тепер він б'є рекорди антирейтингу. Керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін отримав на горіхи від Путіна і видав геніальну ідею, яка виведе їх з кризи.

      Також у випуску: 

      В Госдумі придумали як боротися з неповнолітніми мітингувальниками.

      В Камчатській колонії створили мультфільм року.

       

      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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