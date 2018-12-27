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      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев

      Вести Кремля 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске" Вести Кремля " за 27.12 – Киселев, Скабеева, Соловьев. Все не могли определить, кто лучше вешает лапшу россиянам на уши, но теперь в дискуссии поставили жирную точку: верх взяло не красноречие, а инстинкты. Неутомимый борец с коррупционерами Навальный в очередной раз обнародовал сенсацию: объектом стал малоизвестный чиновник, настолько мощный, что почти одолел интернет.

      Также в выпуске:

      У Олега Дерипаски состояние почти семь миллиардов долларов, так что Олег хорошо разбирается в экономике и охотно делится премудростью с другими.

      Жириновский уверен, что его хотят отравить.

      Теги: Новости России Алексей Навальный Российская пропаганда Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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