Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев

В свежем выпуске" Вести Кремля " за 27.12 – Киселев, Скабеева, Соловьев. Все не могли определить, кто лучше вешает лапшу россиянам на уши, но теперь в дискуссии поставили жирную точку: верх взяло не красноречие, а инстинкты. Неутомимый борец с коррупционерами Навальный в очередной раз обнародовал сенсацию: объектом стал малоизвестный чиновник, настолько мощный, что почти одолел интернет.

Также в выпуске: У Олега Дерипаски состояние почти семь миллиардов долларов, так что Олег хорошо разбирается в экономике и охотно делится премудростью с другими. Жириновский уверен, что его хотят отравить.