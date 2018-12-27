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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців

      Вєсті Кремля 36 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 27.12 – Кисельов, Скабєєва, Соловйов. Донедавна не могли визначити, хто кращий навішувач локшини росіянам на вуха, але тепер у дискусії поставили масну крапку: гору взяло не красномовство, а інстинкти. Невтомний борець з корупціонерами Навальний вкотре оприлюднив сенсацію: об'єктом став маловідомий чиновник, настільки могутній, що майже здолав інтернет.

      Також у випуску:

      В Олега Дерипаски статків майже на сім мільярдів доларів, тож Олег добре розуміється в економіці й охоче ділиться премудрістю з іншими.

      Жиріновський впевнений, що його хочуть отруїти.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Російська пропаганда Олексій Навальний
      Джерело: 24 канал
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