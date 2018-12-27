Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 27.12 – Кисельов, Скабєєва, Соловйов. Донедавна не могли визначити, хто кращий навішувач локшини росіянам на вуха, але тепер у дискусії поставили масну крапку: гору взяло не красномовство, а інстинкти. Невтомний борець з корупціонерами Навальний вкотре оприлюднив сенсацію: об'єктом став маловідомий чиновник, настільки могутній, що майже здолав інтернет.

Також у випуску: В Олега Дерипаски статків майже на сім мільярдів доларів, тож Олег добре розуміється в економіці й охоче ділиться премудрістю з іншими. Жиріновський впевнений, що його хочуть отруїти.