Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 27.12 – Кисельов, Скабєєва, Соловйов. Донедавна не могли визначити, хто кращий навішувач локшини росіянам на вуха, але тепер у дискусії поставили масну крапку: гору взяло не красномовство, а інстинкти. Невтомний борець з корупціонерами Навальний вкотре оприлюднив сенсацію: об'єктом став маловідомий чиновник, настільки могутній, що майже здолав інтернет.
Також у випуску:
В Олега Дерипаски статків майже на сім мільярдів доларів, тож Олег добре розуміється в економіці й охоче ділиться премудрістю з іншими.
Жиріновський впевнений, що його хочуть отруїти.
Джерело: 24 канал
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