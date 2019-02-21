Вести Кремля: Новый враг медицины РФ. Скучное выступление Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21 февраля – Пиня год за годом ходил по российским больницам и знает, как повысить уровень здравоохранения. К примеру, в Башкирской больнице пенсионерке зафиксировали перелом шваброй. Владимир Путин – мастер красноречия, ибо говорит он настолько скучно, что одним своим тембром может усыпить целый зал зрителей.
Также в выпуске:
Новое дно от кандидатата наук России Елены Малышевой.
Источник: 24 канал
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