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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна

      Вєсті Кремля 105 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 лютого – Пиня рік за роком ходив по російських лікарнях і знає, як підвищити рівень охорони здоров'я. До прикладу, у Башкирській лікарні пенсіонерці зафіксували перелом шваброю. Володимир Путін – майстер красномовства, бо говорить він настільки нудно, що одним своїм тембром може заколисати цілий зал глядачів.

      Також у випуску:

      Нове дно від кандидатки наук Росії Олени Малишевої.

      blog_ava
      Млинці на молоці: простий рецепт приготування
      21 лютого
      9100
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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