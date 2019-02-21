Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 лютого – Пиня рік за роком ходив по російських лікарнях і знає, як підвищити рівень охорони здоров'я. До прикладу, у Башкирській лікарні пенсіонерці зафіксували перелом шваброю. Володимир Путін – майстер красномовства, бо говорить він настільки нудно, що одним своїм тембром може заколисати цілий зал глядачів.
Також у випуску:
Нове дно від кандидатки наук Росії Олени Малишевої.
Джерело: 24 канал
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