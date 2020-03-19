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      Вести Кремля: Обнуление санкций в России. Деды спасают Россию от пандемии

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 марта – России наступила эпоха обнуления. Первым начал обнуляться Путин со своими сроками, а на очереди – весь народ русский, который в условиях нефти на уровне 26 долларов за баррель готов обнулиться просто в минус. Президент РФ темным людям, что деды не только гнали немца в Берлин, но и против коронавируса воевали.

      Также в выпуске:

      Перенесли конституцию.

      Повар Путина уничтожает вирусы.

       

      Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      19 марта
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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