Вести Кремля: Обнуление санкций в России. Деды спасают Россию от пандемии

В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 марта – России наступила эпоха обнуления. Первым начал обнуляться Путин со своими сроками, а на очереди – весь народ русский, который в условиях нефти на уровне 26 долларов за баррель готов обнулиться просто в минус. Президент РФ темным людям, что деды не только гнали немца в Берлин, но и против коронавируса воевали.

Также в выпуске: Перенесли конституцию. Повар Путина уничтожает вирусы.