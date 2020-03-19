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      Вєсті Кремля: Обнулєніє санкцій на Росії. Діди рятують Росію від пандемії

      Вєсті Кремля - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 березня – на Росії настала епоха обнулєнія. Першим почав обнулятися Путін зі своїми термінами, а на черзі – увесь народ російський, який в умовах нафти на рівні 26 доларів за барель готовий обнулитися просто в мінус. Президент РФ темному люду, що діди не тільки гнали німця до Берліна, а й проти коронавірусу воювали.

      Також у випуску:

      Перенесли конституцію.

      Повар Путіна знищує віруси.

       

      В Росії зафіксували ще 52 випадки зараження коронавірусом
      19 березня
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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