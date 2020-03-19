Вєсті Кремля: Обнулєніє санкцій на Росії. Діди рятують Росію від пандемії
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 березня – на Росії настала епоха обнулєнія. Першим почав обнулятися Путін зі своїми термінами, а на черзі – увесь народ російський, який в умовах нафти на рівні 26 доларів за барель готовий обнулитися просто в мінус. Президент РФ темному люду, що діди не тільки гнали німця до Берліна, а й проти коронавірусу воювали.
Також у випуску:
Перенесли конституцію.
Повар Путіна знищує віруси.
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