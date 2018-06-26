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Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"

Вести Кремля 62 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 26.06 – на фоне чемпионата мира по футболу почти незамеченной прошла новость о легализации марихуаны в Канаде, но незамеченной этой новости не дало пройти российское МИД. Так описало издание вчерашнюю огромное поражение "россиян" от "чаурры". После первых двух матчей сборной России переполняла эйфория. Все стало на круги своя, после вчерашнего матча.

Также в выпуске:

"Дорогие братья" Рамзана Кадырова.

Представители "Первого канала" заявили, что Шейнин получит взыскание и, кроме этого проведут с ним воспитательную беседу.

Теги: Новости России Вести Кремля Чемпионат мира по футболу - 2018 Рамзан Кадыров
Источник: 24 канал
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