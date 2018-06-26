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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля

Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"

Вєсті Кремля 165 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26.06 – на фоні чемпіонату світу з футболу майже непоміченою пройшла новина про легалізацію марихуани в Канаді, але непоміченою цій новині не дало пройти російське МЗС. Так описало видання вчорашню розгромну поразку "росіян" від "чаурри". Після перших двох матчів збірної Росію переповнювала ейфорія. Все стало на круги своя, після вчорашнього матчу.

Також у випуску:

"Дорогіє братья" Рамзана Кадирова.

Представники "Первого каналу" заявили, що Шейнін отримає стягнення і, окрім цього проведуть із ним виховну бесіду.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Рамзан Кадиров Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 канал
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