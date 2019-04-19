Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 апреля – на Ямале проснулась "спящая ячейка" НАТО после того, как на днях российский МИД заявил о полном прекращении сотрудничества с альянсом. Бывший мэр Хабаровска – настоящий патриот – страстно и преданно обвиняет во всех грехах России "загнивающий Запад". И при этом имеет 6 домов в США общей стоимостью в 5 миллионов долларов.
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Источник: 24 канал
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