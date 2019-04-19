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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"

      Вести Кремля 30 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 апреля – на Ямале проснулась "спящая ячейка" НАТО после того, как на днях российский МИД заявил о полном прекращении сотрудничества с альянсом. Бывший мэр Хабаровска – настоящий патриот – страстно и преданно обвиняет во всех грехах России "загнивающий Запад". И при этом имеет 6 домов в США общей стоимостью в 5 миллионов долларов.

      Также в выпуске:

      Как Роскосмос ролики крадет.

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      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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