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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"

      Вєсті Кремля 80 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 квітня – на Ямалі прокинулас "спляча ячейка" НАТО після того, як на днях російське МЗС заявило про повне припинення співпраці з альянсом. Колишній мер Хабаровська – справжій патріот – пристрасно і віддано звинувачує в усіх гріхах Росії "загнівающій Запад". І при цьому має 6 будинків у США загальною вартістю в 5 мільйонів доларів.

      Також у випуску:

      Як Роскосмос ролики краде.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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