У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 квітня – на Ямалі прокинулас "спляча ячейка" НАТО після того, як на днях російське МЗС заявило про повне припинення співпраці з альянсом. Колишній мер Хабаровська – справжій патріот – пристрасно і віддано звинувачує в усіх гріхах Росії "загнівающій Запад". І при цьому має 6 будинків у США загальною вартістю в 5 мільйонів доларів.

Також у випуску: Як Роскосмос ролики краде.

Джерело: 24 канал