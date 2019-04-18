Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 квітня – на Ямалі прокинулас "спляча ячейка" НАТО після того, як на днях російське МЗС заявило про повне припинення співпраці з альянсом. Колишній мер Хабаровська – справжій патріот – пристрасно і віддано звинувачує в усіх гріхах Росії "загнівающій Запад". І при цьому має 6 будинків у США загальною вартістю в 5 мільйонів доларів.
Також у випуску:
Як Роскосмос ролики краде.
Джерело: 24 канал
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