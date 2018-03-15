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Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа

Вести Кремля 22:38, 15 марта 361 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 15.03 – как только единственная женщина-кандидат в президенты России Ксения Собчак не старается удержаться на плаву, Владимир Жириновский всякими способами пытается ее потопить, так как на то есть веские причины. Ничто не смогло довести до отставки российского Вайнштейна. И о скандале давно забыли бы, если бы не неожиданный клич главного нохчи среди гор Кавказа.

Также в выпуске:

Российская дипломатия показала свои главные провалы.

Владимир Путин теряет свой рейтинг из-за ямы.

Теги: Новости политики Выборы в России 2018 Владимир Жириновский Ксения Собчак Новости России Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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