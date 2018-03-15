Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля 22:27, 15 березня 968 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 15.03 – як тільки єдина жінка-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак не старається втриматись на плаву, Володимир Жиріновський всякими способами намагається її потопити, бо на то є вагомі причини. Ніщо не змогло довести до відставки російського Вайштейна. І про скандал давно забули б, якби не неочікуваний клич головного нохчі серед гір Кавказу.
Також у випуску:
Російська дипломатія показала свої головні провали.
Володимир Путін втрачає свій рейтинг через яму.
Джерело: 24 Канал
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