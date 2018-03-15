Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 15.03 – як тільки єдина жінка-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак не старається втриматись на плаву, Володимир Жиріновський всякими способами намагається її потопити, бо на то є вагомі причини. Ніщо не змогло довести до відставки російського Вайштейна. І про скандал давно забули б, якби не неочікуваний клич головного нохчі серед гір Кавказу.

Також у випуску: Російська дипломатія показала свої головні провали. Володимир Путін втрачає свій рейтинг через яму.