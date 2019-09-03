Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 сентября – Наталья Поклонская разошлась со своим мужем. Теперь она с уверенностью может менять московскую прописку на ивановскую. Ведь именно Иваново называют "городом невест". Путин решил испортить торжество первого звонка в Иркутской области. Детские улыбки там сменились стрессом от пережитого.

Также в выпуске: "Креоцарь" для "новых русских". ОМОН на школьной линейке. Смотрите "Вести Кремля" за 3 сентября​ 2019: