Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 сентября – Наталья Поклонская разошлась со своим мужем. Теперь она с уверенностью может менять московскую прописку на ивановскую. Ведь именно Иваново называют "городом невест". Путин решил испортить торжество первого звонка в Иркутской области. Детские улыбки там сменились стрессом от пережитого.
Также в выпуске:
"Креоцарь" для "новых русских".
ОМОН на школьной линейке.
Смотрите "Вести Кремля" за 3 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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