Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 вересня – Наталя Поклонська розійшлася зі своїм чоловіком. Тепер вона з впевненістю може міняти московську прописку на івановську. Адже саме Іваново називають "городом невест". Путін вирішив зіпсувати торжество першого дзвоника в Іркутській області. Дитячі посмішки там змінилися стресом від пережитого.
Також у випуску:
"Креоцар" для "новых русских".
ОМОН на шкільній лінійці.
Дивіться "Вєсті Кремля" за 3 вересня 2019:
Джерело: 24 канал
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