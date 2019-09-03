23:02
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
      Вєсті Кремля
      22:16, сьогодні
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, сьогодні
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань

      273 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 вересня – Наталя Поклонська розійшлася зі своїм чоловіком. Тепер вона з впевненістю може міняти московську прописку на івановську. Адже саме Іваново називають "городом невест". Путін вирішив зіпсувати торжество першого дзвоника в Іркутській області. Дитячі посмішки там змінилися стресом від пережитого.

      Також у випуску: 

      "Креоцар" для "новых русских".

      ОМОН на шкільній лінійці.

      Дивіться "Вєсті Кремля" за 3 вересня 2019:

       

      blog_ava
      Скасування депутатської недоторканності: законопроєкт направили на підпис Зеленському
      сьогодні
      12402
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 вересня: зняття депутатської недоторканності та 7 законопроєктів Зеленського
      сьогодні , 22:22 Головні новини 3 вересня: зняття депутатської недоторканності та 7 законопроєктів Зеленського
      781
      Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 366
      Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      сьогодні , 20:26 Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      Євгенія Мазур 1216
      Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      сьогодні , 19:00 Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      Роман Маселко 1517
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      сьогодні , 19:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      Повернись живим 1059
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук