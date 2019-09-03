Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 вересня – Наталя Поклонська розійшлася зі своїм чоловіком. Тепер вона з впевненістю може міняти московську прописку на івановську. Адже саме Іваново називають "городом невест". Путін вирішив зіпсувати торжество першого дзвоника в Іркутській області. Дитячі посмішки там змінилися стресом від пережитого.

Також у випуску: "Креоцар" для "новых русских". ОМОН на шкільній лінійці. Дивіться "Вєсті Кремля" за 3 вересня 2019: