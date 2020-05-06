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      Вести Кремля: Осетины восстали против 5G. Навальный и TikTok

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 мая – с осетинами получается немного странная вещь. Сначала они выходят на митинг, уверяя, что никакого коронавируса не существует. А затем начинают жечь сотовые вышки, потому что через них якобы он и передается. Вечный оппозиционер Навальный завел себе TikTok. Наверное, ему не дает покоя слава Зеленского, который через веселые видео пришел к победе.

      Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

      Хокей замість параду.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Алексей Навальный Новости России Вести Кремля
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