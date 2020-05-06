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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Осетини повстали проти 5G. Навальний і TikTok

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 травня – з осетинами виходить трохи дивна річ. Спочатку вони виходять на мітинг, запевняючи, що ніякого коронавіруса не існує. А потім починають палити сотові вишки, бо через них нібито він і передається. Вічний опозиціонер Навальний завів собі TikTok. Напевно, йому не дає спокою слава Зеленського, який через веселі відео прийшов до перемоги на виборах.

      Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

      Хокей замість параду.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Олексій Навальний Новини Росії Вєсті Кремля
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