У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 травня – з осетинами виходить трохи дивна річ. Спочатку вони виходять на мітинг, запевняючи, що ніякого коронавіруса не існує. А потім починають палити сотові вишки, бо через них нібито він і передається. Вічний опозиціонер Навальний завів собі TikTok. Напевно, йому не дає спокою слава Зеленського, який через веселі відео прийшов до перемоги на виборах.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Хокей замість параду.