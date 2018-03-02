Вести Кремля. Особенности национального награждения. Путин предал партию
Вести Кремля 23:32, 2 марта 757 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 02.03 –россияне очень любят фразу "Награда нашла героя". В последний день зимы 46 героев получили 140 наград. Но это же Россия, где удивительного не бывает ничего, а все точно выверено и точно украдено. Владимир Путин идейный вдохновитель партии "Единая Россия". Однако почему президент России отмежёвывается от родной ему политсилы и идет на выборы самовыдвиженцем
Также в выпуске:
Какой рейтинг среди народа имеют кандидаты на выборах в России.
Россия определилась с тем, кто усилит оборонительную способность страны.
Источник: 24 Канал
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