Вести Кремля. Особенности национального награждения. Путин предал партию

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 02.03 –россияне очень любят фразу "Награда нашла героя". В последний день зимы 46 героев получили 140 наград. Но это же Россия, где удивительного не бывает ничего, а все точно выверено и точно украдено. Владимир Путин идейный вдохновитель партии "Единая Россия". Однако почему президент России отмежёвывается от родной ему политсилы и идет на выборы самовыдвиженцем

Также в выпуске: Какой рейтинг среди народа имеют кандидаты на выборах в России. Россия определилась с тем, кто усилит оборонительную способность страны.