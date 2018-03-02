Вєсті Кремля. Особливості національного нагородження. Путін зрадив партію

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 02.03 – росіяни дуже люблять фразу "Награда нашла героя". В останній день зими 46 героїв отримали 140 нагород. Але це ж Росія, де дивного не буває нічого, а все точно вивірене і точно вкрадене. Володимир Путін ідейний натхненник партії "Единая Россия". Проте чому президент Росії цурається найріднішої йому політ сили і йде на вибори як самовисуванець?

Також у випуску: Який рейтинг серед народу мають кандидати на виборах у Росії. Росія визначилась із тим, хто підсилить оборонну здатність країни.