Вєсті Кремля. Особливості національного нагородження. Путін зрадив партію
Вєсті Кремля 23:30, 2 березня 1145 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 02.03 – росіяни дуже люблять фразу "Награда нашла героя". В останній день зими 46 героїв отримали 140 нагород. Але це ж Росія, де дивного не буває нічого, а все точно вивірене і точно вкрадене. Володимир Путін ідейний натхненник партії "Единая Россия". Проте чому президент Росії цурається найріднішої йому політ сили і йде на вибори як самовисуванець?
Також у випуску:
Який рейтинг серед народу мають кандидати на виборах у Росії.
Росія визначилась із тим, хто підсилить оборонну здатність країни.
Джерело: 24 Канал
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