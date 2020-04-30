Вести Кремля: Особняк Малышевой на 6,5 миллиона долларов. Синдром Януковича в России

В выпуске программы "Вести Кремля" за 30 апреля – Леша Навальный на карантине не сидел сложа руки. И откопал то, что сами россияне называют "скромным обоянием буржуазии". В Украине Януковича нет, а с его отсутсвием – исчезла проблема с шапками. А вот в России, где он скрывается, похоже начался синдром Януковича.

Также в выпуске: "Бессмертний полк" на балконах.