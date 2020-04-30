Вєсті Кремля: Маєток Малишевої на 6,5 мільйона доларів. Синдром Януковича на Росії

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 квітня – Льоша Навальний на карантині не сидів, склавши руки. І відкопав те, що самі росіяни називають "скромним обоянием буржуазии". В Україні Януковича немає, а із його відсутністю – зникла проблема із шапками. А от на Росії, де він переховується, схоже почався синдром Януковича.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: "Бєссмєртний полк" на балконах.