Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17.07 – все мировые лидер знают, что Путин любит опаздывать. Но нашелся тот, кто успешно бросил ему вызов. Обливной понедельник у славян празднуют еще с языческих времен. Говорят, что вода в этот день может смыть всякую нечисть. В России же обливной понедельник решили одному из политиков сделать в середине июля.
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Как часто Путин опаздывает на официальные встречи – детали в цифрах.
Обеликс против легиона приставов.
Источник: 24 канал
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