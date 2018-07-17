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Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского

Вести Кремля 137 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17.07 – все мировые лидер знают, что Путин любит опаздывать. Но нашелся тот, кто успешно бросил ему вызов. Обливной понедельник у славян празднуют еще с языческих времен. Говорят, что вода в этот день может смыть всякую нечисть. В России же обливной понедельник решили одному из политиков сделать в середине июля.

Также в выпуске:

Как часто Путин опаздывает на официальные встречи – детали в цифрах.

Обеликс против легиона приставов.

 

Теги: Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Жириновский Вести Кремля
Источник: 24 канал
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