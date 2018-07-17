Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17.07 – всі світові лідер знають, що Путін любить запізнюватися. Але знайшовся той, хто успішно кинув йому виклик. Обливаний понеділок в слов'ян святкують ще з язичницьких часів. Кажуть, що вода в цей день може змити всяку нечисть. В Росії ж обливаний понеділок вирішили одному з політиків зробити в середині липня.

Також у випуску: Як часто Путін запізнюється на офіційні зустрічі – деталі у цифрах. Обелікс проти легіону приставів.