Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 декабря – во время испытаний разбился истребитель СУ-57. Летчик, потеряв контроль над машиной, катапультировался. Самолет упал в 120 километрах от аэропорта Дземги. Журналисты нашли у главы внешних связей РПЦ двухэтажный пентхаус в Испании.

Также в выпуске: Декабрист 21 века. Рожай, тараканище.