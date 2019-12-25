Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 декабря – во время испытаний разбился истребитель СУ-57. Летчик, потеряв контроль над машиной, катапультировался. Самолет упал в 120 километрах от аэропорта Дземги. Журналисты нашли у главы внешних связей РПЦ двухэтажный пентхаус в Испании.
Также в выпуске:
Декабрист 21 века.
Рожай, тараканище.
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