Вєсті Кремля: Падіння гордості Росії. Як намолити на пентхаус

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 грудня – під час випробувань розбився винищувач СУ-57. Льотчик, втративши контроль над машиною, катапультувався. Літак впав за 120 кілометрів від аеропорту Дземги. Журналісти знайшли у голови зовнішніх зв’язків РПЦ двоповерховий пентхаус в Іспанії.

Також у випуску: Декабрист 21 століття. Рожай, тараканіще. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 25 грудня 2019: