Вєсті Кремля: Падіння гордості Росії. Як намолити на пентхаус
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 грудня – під час випробувань розбився винищувач СУ-57. Льотчик, втративши контроль над машиною, катапультувався. Літак впав за 120 кілометрів від аеропорту Дземги. Журналісти знайшли у голови зовнішніх зв’язків РПЦ двоповерховий пентхаус в Іспанії.
Також у випуску:
Декабрист 21 століття.
Рожай, тараканіще.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 25 грудня 2019:
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