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      Вєсті Кремля: Падіння гордості Росії. Як намолити на пентхаус

      82 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 грудня – під час випробувань розбився винищувач СУ-57. Льотчик, втративши контроль над машиною, катапультувався. Літак впав за 120 кілометрів від аеропорту Дземги. Журналісти знайшли у голови зовнішніх зв’язків РПЦ двоповерховий пентхаус в Іспанії.

      Також у випуску:

      Декабрист 21 століття.

      Рожай, тараканіще.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 25 грудня 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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