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      Вести Кремля: Памятник Халку легкого поведения в РФ. Россияне замахнулись на святое

      Вести Кремля 66 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 февраля – солдаты в России – святое. Поэтому там решили поставить памятник солдату, но получилось то ли чудовище Франкенштейна, то ли Халк легкого поведения. В России еду фасуют так, как им заблагорассудится. Яйца продают девятками, а плитка шоколада уже давно имеет не 100 граммов, а 82! Однако следующее сокращение касается более важного – водки.

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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля Новости России
      Источник: 24 канал
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