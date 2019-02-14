Вести Кремля: Памятник Халку легкого поведения в РФ. Россияне замахнулись на святое
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 февраля – солдаты в России – святое. Поэтому там решили поставить памятник солдату, но получилось то ли чудовище Франкенштейна, то ли Халк легкого поведения. В России еду фасуют так, как им заблагорассудится. Яйца продают девятками, а плитка шоколада уже давно имеет не 100 граммов, а 82! Однако следующее сокращение касается более важного – водки.
Также в выпуске:
Какие отношения у Путина и Лукашенко?
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии