Вєсті Кремля: Пам'ятник Халку легкої поведінки у РФ. Росіяни замахнулися на святе

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 лютого – солдати у Росії – святе. Тому там вирішили поставити пам'ятник солдату, але вийшло чи то чудовисько Франкенштейна, чи то Халк легкої поведінки. В Росії їжу фасують так, як їм заманеться. Яйця продають дев'ятками, а плитка шоколаду вже давно має не 100 грамів, а 82! Проте наступне скорочення стосується важливішого – горілки.

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