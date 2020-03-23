Вести Кремля: Патриарх Кирилл против коронавируса. Миллиарды за воображаемый снег
В выпуске программы "Вести Кремля" за 23 марта – патриарх Кирилл знает, как побороть коронавирус. Для этого даже сотворил молитву против болезни. Однако понятно, что единственная польза от Кирилла – самоизоляция с пингвинами и нераспространение инфекции. В России неважно, существует ли глобальное потепление. Средства на уборку снега – всегда одинаковы.
Также в выпуске:
План РПЦ против коронавируса.
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