Вести Кремля: Патриарх Кирилл против коронавируса. Миллиарды за воображаемый снег

В выпуске программы "Вести Кремля" за 23 марта – патриарх Кирилл знает, как побороть коронавирус. Для этого даже сотворил молитву против болезни. Однако понятно, что единственная польза от Кирилла – самоизоляция с пингвинами и нераспространение инфекции. В России неважно, существует ли глобальное потепление. Средства на уборку снега – всегда одинаковы.

Также в выпуске: План РПЦ против коронавируса.