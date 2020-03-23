Вєсті Кремля: Патріарх Кирил проти коронавірусу. Мільярди за уявний сніг

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 березня – патріарх Кирил знає, як побороти коронавірус. Для цього навіть створив молитву проти недуги. Однак зрозуміло, що єдина користь від Кирила – самоізоляція з пінгвінами та непоширення інфекції. В Росії неважливо, чи існує глобальне потепління. Кошти на прибирання снігу – завжди однакові.

Також у випуску: План РПЦ проти коронавірусу. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 23 березня 2020: