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      Вєсті Кремля: Патріарх Кирил проти коронавірусу. Мільярди за уявний сніг

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 березня – патріарх Кирил знає, як побороти коронавірус. Для цього навіть створив молитву проти недуги. Однак зрозуміло, що єдина користь від Кирила – самоізоляція з пінгвінами та непоширення інфекції. В Росії неважливо, чи існує глобальне потепління. Кошти на прибирання снігу – завжди однакові.

      Також у випуску:

      План РПЦ проти коронавірусу.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 23 березня 2020: 

       

      Все про коронавірус: 12 корисних статей
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Патріарх Кирил Вєсті Кремля
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