Вєсті Кремля: Патріарх Кирил проти коронавірусу. Мільярди за уявний сніг
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 березня – патріарх Кирил знає, як побороти коронавірус. Для цього навіть створив молитву проти недуги. Однак зрозуміло, що єдина користь від Кирила – самоізоляція з пінгвінами та непоширення інфекції. В Росії неважливо, чи існує глобальне потепління. Кошти на прибирання снігу – завжди однакові.
Також у випуску:
План РПЦ проти коронавірусу.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 23 березня 2020:
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