Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии

В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 марта – Кадырову, который всегда всех заставлял просить у него прощения, пришлось впервые извиниться и самому. Потому что выше господина Чечни может быть только госпожа Чечни. Россиян призвали отдыхать в Дагестане, а не в Италии из-за коронавируса.

Также в выпуске: Голосовать за обновленную Конституцию по пунктам? Фигу.