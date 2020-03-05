Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 марта – Кадырову, который всегда всех заставлял просить у него прощения, пришлось впервые извиниться и самому. Потому что выше господина Чечни может быть только госпожа Чечни. Россиян призвали отдыхать в Дагестане, а не в Италии из-за коронавируса.
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