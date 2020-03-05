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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 березня – Кадирову, який завжди усіх змушував просити у нього пробачення, довелося вперше вибачитися і самому. Бо вище гаспадіна Чечні, може бути тілька гаспажа Чечні. Росіян закликали відпочивати в Дагестані, а не в Італії через коронавірус.

      Також у випуску:

      Голосувати за оновлену Конституцію по пунктах? Дзуськи.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Рамзан Кадиров Новини Росії Вєсті Кремля
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