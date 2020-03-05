Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 березня – Кадирову, який завжди усіх змушував просити у нього пробачення, довелося вперше вибачитися і самому. Бо вище гаспадіна Чечні, може бути тілька гаспажа Чечні. Росіян закликали відпочивати в Дагестані, а не в Італії через коронавірус.

Також у випуску: Голосувати за оновлену Конституцію по пунктах? Дзуськи.