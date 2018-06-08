Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 08.06 – 7 июня Россия остановилась, миллионы людей прилипли к экранам телевизоров, на которых Путин рассказывал, как "на руси жить харашо". Старым лидерам общественного мнения, которым тоже надо как-то выживать в РФ, ничего не осталось, как обращать Путина из веры хоккейной в веру футбольную, но не "заклинаниями", а хвалебными одами.

Также в выпуске: Таджикам – подвалы, киргизам – гаражи.



Безруков и Малинин – неожиданные персонажи "рокерского" олимпа ЧМФ-2018.