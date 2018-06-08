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Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина

Вести Кремля 41 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 08.06 – 7 июня Россия остановилась, миллионы людей прилипли к экранам телевизоров, на которых Путин рассказывал, как "на руси жить харашо". Старым лидерам общественного мнения, которым тоже надо как-то выживать в РФ, ничего не осталось, как обращать Путина из веры хоккейной в веру футбольную, но не "заклинаниями", а хвалебными одами.

Также в выпуске:

Таджикам – подвалы, киргизам – гаражи.

Безруков и Малинин – неожиданные персонажи "рокерского" олимпа ЧМФ-2018.

 

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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