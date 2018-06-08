Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 08.06 –7 червня Росія зупинилася, мільйони людей прилипли до екранів телевізорів, на яких Путін розповідав, як "на русі жить харашо". Старим лідерам громадської думки, яким теж треба якось виживати в РФ, нічого не залишилося, як навертати Путіна з віри хокейної у віру футбольну, але не "заклинаннями", а хвалебними одами.
Також у випуску:
Таджикам – підвали, киргизам – гаражі.
Безруков і Малінін – несподівані персонажі "рокерського" олімпу ЧСФ-2018.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі